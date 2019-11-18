Onyekuru Galatasaray'ı istiyor

Galatasaray'ın ocak ayında yeniden kiralamayı planladığı Henry Onyekuru'ya CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüpleri de talip oldu.

Her iki Rus ekibi, Monaco yönetimiyle temasa geçerek, Nijeryalı futbolcuyu renklerine bağlamak istediklerini bildirdi.

Sezon başında 15 milyon euro gibi yüksek bir rakama transfer edilmesine karşın Monaco'da sadece 4 maçta forma şansı bulduğu için ayrılma kararı alan Onyekuru ise hangi takımda oynamak istediğini menajeri William D'avila'ya net biçimde ifade etti.

Nijeryalı futbolcu, geçen sezon forma giyip şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'dan çok memnun kaldığını belirterek, "Benim planlarımda Rusya kesinlikle yok. Galatasaray eğer Monaco ile anlaşırsa hiç düşünmeden İstanbul'a giderim. ben orada yine sürekli oynayacağıma ve başarılı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Monaco yönetimi, geçtiğimiz hafta içinde Onyekuru'nun 1.5 yıllık kiralama bedelini soran Galatasaray'dan 2.5 milyon euro talep etmişti. Transferin kasım ayı sonunda çözüme kavuşması bekleniyor.