Ömer Ali Şahiner: "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı hayranlıkla izliyorum"
Milli futbolcular Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki kampında basın toplantısı düzenlediler. Şahiner, Yurt içinde ve dışında oynayan çok iyi oyuncularımız var. Özellikle Abdülkadir ve Yusuf'u hayranlıkla izliyorum." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Feghouli'den Gomis ve Diagne kıyaslaması!
- Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...
- Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku!
- Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden
- İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a vaatleri
- TFF Hasan Şaş için harekete geçti
- Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda
- Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.