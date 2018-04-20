Olaylı derbi sonrası yeni gözaltılar
Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olaylara karıştığı belirlenen 32 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün polis ekiplerinin stat kameralarının kaydettiği görüntüler doğrultusunda 6 kişinin daha gözaltına alındığı, 19 kişinin de arandığı öğrenildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe Beşiktaş derbileri olaylı bitiyor
- F.Bahçe'nin gündemindeki Jose Beto'nun 10 mucizesi
- Sosyal medya gündemi (8 Nisan 2018)
- Sosyal medya gündemi (24 Mart 2018)
- Usta kalemler F.Bahçe'nin galibiyetini yorumladı
- Fenerbahçe'yi seyretme kılavuzu!
- İşte mart ayının spor olayları!
- Roberto Soldado 2 gol attı, sosyal medya çıldırdı