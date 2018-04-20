Olaylı derbi sonrası yeni gözaltılar – Fotomaç TV
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    Olaylı derbi sonrası yeni gözaltılar

    Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olaylara karıştığı belirlenen 32 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün polis ekiplerinin stat kameralarının kaydettiği görüntüler doğrultusunda 6 kişinin daha gözaltına alındığı, 19 kişinin de arandığı öğrenildi.

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    20 Nisan 2018, Cuma
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