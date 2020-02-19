Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur

Nevzat Dindar'ın açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'ın kaybedeceği hiçbir şey yok. Galatasaray için Kadıköy'de kazanamama sadece bir istatistikten ibaret olacak ama Fenerbahçe kaybederse sadece havlu atmaz, Ersun Yanal koltuğundan olur. Olası yenigide Ali Koç'un da çok zor günler geçireceğini tahmin ediyorum.