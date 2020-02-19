Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Futbol A programında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Dindar, olası bir Galatasaray galibiyetinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın görevine son verileceğini belirtti.
Nevzat Dindar'ın açıklamaları şu şekilde:
Galatasaray'ın kaybedeceği hiçbir şey yok. Galatasaray için Kadıköy'de kazanamama sadece bir istatistikten ibaret olacak ama Fenerbahçe kaybederse sadece havlu atmaz, Ersun Yanal koltuğundan olur. Olası yenigide Ali Koç'un da çok zor günler geçireceğini tahmin ediyorum.
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