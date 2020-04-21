Mustafa Özer: Eskişehirspor'un Süper Lig'de olması lazım
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer A Spor'un sorularını yanıtladı. Genç teknik adam, "Bu sene 15 puanımız UEFA'nın verdiği cezalar yüzünden gitti. Eskişehirspor'a herkesin destek olması gerekiyor. Eskişehirspor olarak Türk futboluna yeni futbolcular yetiştirmek istiyoruz ve Eskişehirspor'un Süper Lig'de olması lazım" diye konuştu.
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