Mustafa Cengiz: "CAS'a başvuruyoruz"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sarı kırmızılı kulübün gündemine dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cengiz yaptığı açıklamada "Bir CAS durumu var. CAS'a gitme nedenimiz hakkımızda alınan bir karar değil, sebebi yeniden gözden geçirmeye gerek olmadığı şeklinde. Onların sebebi, geçmiş yıllardaki 142 milyon euroluk zararın göz ardı edildiği iddiası. Biz hikaye okumuyoruz, masal da okumuyoruz. Realiteler bunlar. Yeniden gözden geçirmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Biz bununla vakit kaybetmek istemiyoruz. CAS bir süreç, bilinçli yapıyoruz bunu. UEFA'ya bir tepkimiz yok" şeklinde konuştu.
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