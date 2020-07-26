Murat Sancak: İnşallah Süper Lig'e biz çıkarız
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında Bursaspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdıran Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak iddialı konuştu. Karşılaşma sonrasında A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Sancak, "İnşallah gülen taraf biz oluruz, Süper Lig'e biz çıkarız" ifadelerini kullandı.
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