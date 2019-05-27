Milenyum aslanı Galatasaray
Galatasaray, Milenyum Çağı olarak kabul edilen 2000 yılı ve sonrasında kazandığı kupalarla rakiplerine fark attı.
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