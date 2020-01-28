Miha Zajc'ın transferinde geri sayım
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın İtalyan ekibi Brescia'ya transferi konusunda bekleyiş sürüyor. Sloven oyuncuya talip olan Brescia, 25 yaşındaki futbolcunun sağlık raporlarını istedi.
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