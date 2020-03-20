Mehmet Sepil'den kritik toplantı sonrası erteleme açıklaması
Liglerinden ertelenmesi sonrası Kulüpler Birliği ile 18 kulüp başkanı kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sepil yaptığı açıklamada, "Eğer bu süreç uzarsa ligleri hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir." dedi. İşte detaylar...
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