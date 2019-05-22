Mehmet Özcan: "Trabzonspor Ünal Karaman ile büyük takım gibi oynamaya başladı"
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Mehmet Özcan: "Trabzonspor Ünal Karaman ile büyük takım gibi oynamaya başladı"

A Spor yorumcuları Güvenç Kurtar ve Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman'la 2 yıılık yeni sözleşme kararı almasını değerlendirdiler.

İki yorumcunun açıklamaları şu şekilde:

Güvenç Kurtar: "Ünal hoca çok başarılı bir sezon geçirdi. Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın gitmesi ve gençlere şans vermesi Trabzonspor'u olumlu etkiledi. Sosa'dan uzun süre katkı alamadılar. Onazi aynı şekilde Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu, Kucka'yı mecburen sattılar. Onazi sakatlanmasıydı Trabzonspor bu sene şampiyon olabilirdi"

Mehmet Özcan: "Trabzonspor Ünal Karaman'la büyük takım gibi oynamaya başladı. Yıllar sonra bütün büyük maçlarda istediklerini aldılar. Trabzonspor ligi 4. de bitirse Ünal Karaman bu ligin en başarılı hocalarının başında geliyor."

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22 Mayıs 2019 , Çarşamba
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