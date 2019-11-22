Mbaye Diagne'nin hikayesi
28 ekim 1991’de Senegal’de doğan Mbaye Diagne, çocuk yaşta ilk olarak annesi ve dayısı tarafından keşfedildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...
- İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı ilk 11'leri
- Milli Takım EURO 2020'de! İşte sosyal medya paylaşımları...
- Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız
- Spor yazarları Gazişehir FK - Galatasaray maçını değerlendirdi
- Ve Galatasaray'ın yükseliş planı tamam! Fatih Terim'den tarihi karar...
- Ömer Bayram jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
- Gaziantep FK-Galatasaray maç sonu açıklamaları!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.