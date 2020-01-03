Max Kruse ve Fırat Aydınus şarkı söyledi
TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye adlı yarışma programı yıl başı özel bölümünde Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse ve hakem Fırat Aydınus'u ağırladı. Futbol dünyasının önemli iki ismi şarkı söyleyerek jüri üyelerini etkilemeye çalıştı.
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