Ligler en erken Haziran'da başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsü sebebiyle ertelenen liglerin en erken Haziran ayı başında oynanabileceğini açıkladı. Sürecin mayıs ayının ilk haftasında yeniden değerlendirileceği vurgulandı.
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