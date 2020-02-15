Kupada ilk finalist Darüşşafaka oldu
Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup ederek finalde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi oldu.
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