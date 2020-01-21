Kupada GMG Kırklaelispor sürprizi
TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir karşısında aldığı 1-1 ve 0-0'lık skorlarla rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi. Mücadele sonrası GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, futbolcular ve aileleri çeyrek finali saha içerisinde kutladı.
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