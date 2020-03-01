Kocaelispor 3-2 Karşıyaka
TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında Karşıyaka ile karşılaştı. Kocaelispor'da galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Ali Han Tunçer attı.
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