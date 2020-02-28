Kerem Canbulat: Başakşehir çok iyi bir kura çekti
UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti. Temsilcimizin rakibi Kopenhag ile ilgili son bilgileri, A Spor spikeri Kerem Canbulat aktardı. Medipol Başakşehir'in çok iyi bir kura çektiğini aktaran Canbulat, "Muhtemel rakipler arasından en uygun 4-5 takım olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
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