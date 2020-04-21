Kenan Koçak'tan flaş Galatasaray itirafı!
Bundesliga 2'de Hannover 96 takımını çalıştıran teknik direktör Kenan Koçak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Takımıyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan 39 yaşındaki teknik adam, Igor Tudor döneminde Galatasaray'dan da teklif aldığını açıkladı.
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