Kazanan şampiyon olacak
Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray ile ?Medipol ?Başakşehir'in şampiyonluk mücadelesine sahne olacak... Kazanan takımın ipi göğüsleyeceği kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.
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