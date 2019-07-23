Karaman'dan transfer açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Haladas ile oynanan hazırlık maçında oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.
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