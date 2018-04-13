Kagawa Galatasaray'a gelmek istiyor
A Spor Münih Muhabiri Rahmi Turan, Borussia Dortmund'da mutsuz olan Japon yıldız Kagawa'nın Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi.
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