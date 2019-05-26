Kadıköy'de konuk Antalyaspor
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler kazanması halinde ligi 6. sırada bitirecek.
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