Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir"
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Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir"

Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade A Spor'a özel açıklamalrda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, Karius'tan Fabri'ye birçok konuda görüşlerini dile getirdi.

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13 Mart 2019 , Çarşamba
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