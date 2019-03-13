Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir"
Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade A Spor'a özel açıklamalrda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, Karius'tan Fabri'ye birçok konuda görüşlerini dile getirdi.
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