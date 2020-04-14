İtalya'da 2021 yılına kadar kadar seyirci yok
Corona virüsünden en çok etkilenen İtalya'da, hükümet bu yıl seyircili maç oynatılmasına izin vermeyecek.
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