İşte Mustafa Cengiz'in 'limit aşımı' yorumu

"Mustafa Cengiz, 'Falcao'yu, işte önemli oyuncuları transfer ederken FFP var, kulüp lisans talimatı var, Galatasaray bu transferleri nasıl yapabilir? Denk bütçe uygulamasına uymayacak mı? diye Türkiye'yi ayağa kaldıranlar olmuştu' dedi. Tam cümlesi buymuş, ben onu telefon bağlantısı yurt dışıyla olduğu için tam anlayamadığım için Türkiye'ye gelince bu konuyla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracağız şeklinde bir cümle kullandı. Bunu düzeltmek istiyorum."