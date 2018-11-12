Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak yılmaz ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Burak'ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir" ifadelerini kullandı.