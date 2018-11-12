İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi! Canlı yayında açıkladı...
Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak yılmaz ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Burak'ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir" ifadelerini kullandı.
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