Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe'ye Zorlu göndermesi!

"Fenerbahçe şampiyon olur" yorumunda bulunan Hıncal Uluç sözlerine şöyle devam etti:

"Kadrosu zengin olduğu için değil, Zorlu toplantısı yerine oturduğu için. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Zorlu toplantısıyla ilgili bir satır açıklama yapmadı, MHK Başkanı bir satır açıklama yapmadı. Cuma günü basın toplantısı yapacakmış Zekeriya Alp. Neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Şu sorunun lütfen cevabını ver: Bu bir uygar toplantı ise, bu gizli saklı bir olay değilse neden TFF'nin resmi internet sitesinde yer almadı?"