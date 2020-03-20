Hıncal Uluç: Geçen sene Başakşehir'in elinden şampiyonluğu aldılar
Futbolun iki duayeni Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Kale Arkası programında yine futbolun nabzını tuttu. Usta yorumcu Hıncal Uluç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, geçen sene Başakşehir'in şampiyonluğu elinden aldıklarını, Süper Lig'in en iyi takımının Başakşehir olduğunu söyledi.
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