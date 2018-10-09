Hıncal Uluç: Ali Koç Cocu ve Comolli'nin arkasında durmalı
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Ali Koç Cocu ve Comolli'nin arkasında durmalı" yorumunu yaptı.
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