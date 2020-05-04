Helder Tavares: Hiçbir futbolcu maç oynayacak seviyede değil
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen başarılı futbolcu Helder Tavares, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından karantinaya giren 30 yaşındaki oyuncu, evde çalışmak ile sahada çalışmanın çok farklı olduğunu ve hiçbir futbolcunun maç oynayacak seviyede olmadığını söyledi.
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