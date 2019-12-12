Hakan Gündoğar Beşiktaş'ın limit aşımı açıklamasını değerlendirdi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun limit artırım kararının tartışıldığı günlerde flaş bir gelişme yaşandı. TFF'nin Beşiktaş'a 28 Kasım'da limiti aştığı için uyarı gönderdiği ortaya çıktı. Beşiktaş ayrıca limit sapma tutarının yüzde 40'a çıkarılması taleplerinin olmadığını açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar değerlendirmelerde bulundu.
Hakan Gündoğar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Beşiktaş'ı kurtarma adına bu sisteme geçiliyor gibi bir algı olduğu için Beşiktaş kulübü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Başkan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada TFF'den bize böyle bir ceza gelecek ve transfer yapamayacağız açıklaması yaptıktan sonra yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılacağı gündeme geldi. Tüm kulüpler tepki gösterdi bu duruma ama bunun Beşiktaş için yapıldığı algısı oluşmaya başladı. Beşiktaş yönetimi de biz kesinlikle böyle bir talepte bulunmadık açıklaması yaptı. Diğer kulüplerin yaptığı açıklamalar üzerine gözler Beşiktaş'ın üzerine çevrilmişti. Beşiktaş da açıklama yaparak bu durumdan haberimiz var ama böyle bir talebimiz olmadı dedi.
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