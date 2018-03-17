G.Saray taraftarı Kadıköy'de
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için TT Stadı'nda toplanan sarı kırmızılı taraftarlar otobüslerle Kadıköy'e geldi.
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