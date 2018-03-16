Göksenin Köksal: Fenerbahçe'yi 2-1 yeneceğiz
Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık bir antrenman gerçekleştirdi. Derbi öncesi son antrenmana Galatasaray Basketbol Takımı da katıldı. Müze turu ve stat turu yapan Basketbol takımında kaptan Göksenin Köksal A Spor'a açıklamalar yaptı. Köksal, "Fenerbahçe'yi 2-1 yeneceğiz" dedi.
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