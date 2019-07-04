Garry Rodrigues Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da da forma giyen A Ittihadlı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladığı belirtildi. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın detaylar aktardı.
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