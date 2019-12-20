Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde yok. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Garry Rodrigues'e yaptığı hareket sebebiyle 2 maç ceza verdi.
29 yaşındaki futbolcu, cezasının ilkini İstanbulspor ile oynanan kupa maçında çekti... Garry Rodrigues, hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'ye Kjaer müjdesi! Resmen açıklandı
- Fenerbahçe - Anadolu Efes maçından kareler...
- Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafı olay oldu! Milli Takım...
- IFAB CEO'su konuştu! Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ve penaltı tekrarı...
- Ozan'da anlaşma tamam! Sıra onda...
- İspanyollar resmen duyurdu! Fenerbahçe'ye büyük sürpriz...
- "Galatasaray ile Fenerbahçe oyuncumuzu istiyor" 2. Muriç kapışması resmen açıklandı!
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.