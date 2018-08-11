Galatasaraylı oyuncu Gomis A Spor'a konuştu
Galatasaraylı oyuncu Gomis, Ankaragücü mücadelesi sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı. Gomis, "Sezonun ilk maçında kazanarak başlamak önemliydi. Burada önemli olan Galatasaray. Son maçta iyi değildim ve bu yüzden yedek kulübesindeydim. Çok daha güçlü dönmek için çalışmalarımı sürdüreceğim, bana düşen bu." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fernando Muslera için Napoli iddiası
- Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
- Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu vurdu! Devler onu istiyor
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay sözler!
- Aslan Andre Silva'ya gidiyor
- Kulüplere servet dağıtılacak!
- İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
- Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten şok istek!