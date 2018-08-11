Galatasaraylı oyuncu Gomis, Ankaragücü mücadelesi sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı. Gomis, "Sezonun ilk maçında kazanarak başlamak önemliydi. Burada önemli olan Galatasaray. Son maçta iyi değildim ve bu yüzden yedek kulübesindeydim. Çok daha güçlü dönmek için çalışmalarımı sürdüreceğim, bana düşen bu." ifadelerini kullandı.