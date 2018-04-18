"Galatasaraylı futbolcuların yatacak yeri yok"
Galatasaray - Akhisar maçı sonrası A Spor ekranlarında Takım Oyunu'nda konuşan Erman Toroğlu, Galatasaraylı futbolcular hakkında açıklamalar yaptı.
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