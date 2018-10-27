Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısındaki ilk 11'i
Süper Toto Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuğu oluyor. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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