Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü yok
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlayacak.
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