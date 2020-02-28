Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu netleşti
Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu. Younes Belhanda'nın kart cezalısı olduğu haftada, teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de Emre Akbaba'ya forma verecek.
Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir kararla formda Emre Akbaba'yı kesip formayı Younes Belhanda'ya forma şansı vermişti.
Faslı futbolcu bu karşılaşmada Deniz Türüç ile girdiği tartışma sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş ve Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düşmüştü.
Tecrübeli teknik adam, derbide kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı futbolcunun yerine Emre Akbaba'ya şans tanıyacak.
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