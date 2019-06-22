Galatasaray'dan Deniz Türüç atağı
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, Deniz? Türüç için Kayserispor ile anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Liverpool'dan Galatasaray'a kule! İlk görüşme gerçekleşti
- Vedat Muriç'ten kulübüne tepki: Bırakın gideyim!
- Transfer basına sızdı! 1 milyon Euro'ya süper yıldız... Galatasaray son dakika haberleri
- Galatasaray'ın yeni golcüsü Chicharito!
- Dünya yıldızı ismin menajerinden Galatasaray açıklaması!
- Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!
- Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!
- İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istiyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.