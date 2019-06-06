Galatasaray'da hedef Doğukan Sinik
Galatasaray, geride kalan sezonda ?Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Doğukan Sinik'i kadrosuna katmayı planlıyor.
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