Galatasaray'da gözler Diagne'de
Galatasaray transfer harekatlarına başlayabilmek için Diagne'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transferinin resmileşmesini bekliyor.
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