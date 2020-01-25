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Galatasaray'da Andone sürprizi! Geri döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Gaziantep FK mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalan Florin Andone de antrenmanda yer aldı.

Galatasaray'da uzun süre sahalardan uzak kalan Florin Andone antrenmanlara başladı.

26 yaşındaki Rumen golcü salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılılar, sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından saat 16'da Konya'ya hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

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25 Ocak 2020 , Cumartesi
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