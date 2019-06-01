Galatasaray Selçuk İnan ile nikah tazeledi
Galatasaray, 8 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Kaptan Selçuk? İnan'ın sözleşmesini uzattı.
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