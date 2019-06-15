Galatasaray için Mbia iddiası | Video
Fransız basını, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Stephan Mbia için Galatasaray'ın devreye girdiğini iddia etti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'a Ancelotti engeli!
- Galatasaray'dan transfer açıklaması
- Galatasaray muhalefetinden flaş talep! 'Transfer yetkisi durdurulsun...'
- Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
- Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!
- İnanılmaz ama gerçek! Galatasaray ve Beckham...
- Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor!
- Galatasaray'a yeni Pogba!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.