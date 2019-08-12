Galatasaray Falcao'yu bekliyor
Galatasaray'da? Falcao için geri sayım sürüyor... Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim ?Albayrak'ın ?Monaco ile anlaşıp Kolombiyalı yıldızı İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
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