Galatasaray 8 maçta 24 puan topladı!
Galatasaray, Gençlerbirliği engelini 3 golle geçerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar son 8 maçından galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.
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