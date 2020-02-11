Futbol camiasından başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig'de yer alan kulüpler; Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen şehitler için başsağlığı mesajı yayınladı.
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